Mis juhtub kehas, kui neelad nätsu alla?

Kuna närimiskumm on suuremas osas sünteetiline, siis vastab tegelikult tõele fakt, et kunstlik osa nätsust on seedimatu, kirjutab Reader's Digest. Seeduda võib osa närimiskummist, näiteks mõni magusaine.

See aga ei tähenda, et näts jääks pikaks ajaks organismi või et oleks tark mõte nätsu sageli alla neelata. Maksimaalselt võib nätsu väljutamine organismist võtta kuni nädala, kuna organismil on seda ikkagi üsna raske töödelda.

Põhimõtteliselt ei erine nätsu liikumine kehas teiste toiduainete seedimisprotsessist. Küll aga võib see lihtsalt kauem aega võtta, sest soolestik püüab kuidagi nätsu lagundada. Nätsu pikem väljutamine organismist leiab aset seetõttu, et söödud toit liigub esmalt perioodiliselt peensoolde, siis suunatakse see järgmisena käärsoolde ning lõpuks väljub näts väljaheitega.