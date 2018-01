Video: vaata, kuidas arst pöörab lapse üsas õigesse asendisse

Loote välise pööramise õnnestumise tõenäosus on umbes 45 protsenti. Tuharseisus sünnitamine on väga riskantne. Kui beebi jääb tuharseisu, tehakse 39. rasedusnädalal plaaniline keisrilõige. Loote väline pööramine tehakse kindlasti ultraheli kontrolli all ja vahel kasutatakse selleks ka narkoosi (nii on ema ja laps lõõgastunud ja pinget vähem).