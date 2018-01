102-aastane ameeriklanna peab pika eluea saladuseks šokolaadi

Eunice Modlinil on neli last, seitse lapselast, 14 lapselapselast ning 11 lapselapselapselast, kirjutab Daily Mail. Ta pole kunagi tarvitanud alkoholi ega sigarette ning oli noorena väga sportlik. Näiteks oli ta väga andekas vibulaskmises. Samuti tarbib naine ohtralt puu- ja köögivilju, mis on pärit tema enda aiast. Seega põhjuseid, miks naine on elanud üle saja aasta vanaks, on küll ja veel.

Eakas naine on üle elanud ka üleilmse majanduskriisi ning II maailmasõja. Huvitaval kombel pole ta oma perest ainus, kes nii kaua elanud, vaid 101-aastane on ka tema vend. Valdavalt on naine hea tervise juures, kuid on kaotamas oma silmanägemist.

Eunice Modlin noorena. FOTO: Erakogu

Kuigi Modlini eluviis on juba tervikuna üsnagi tervislik, leiab ta ise, et talle on rõõmu ja tervist toonud ka pea igapäevane tumeda šokolaadi söömine. Seda tõendavad ka mitmed hiljutised uuringud. Tumedat šokolaadi on nende alusel hakatud pidama tervislikuks vahepealaks, sest seda seostatakse väiksema riskiga haigestuda diabeeti ning südame-veresoonkonna haigustesse.

Näiteks selgus 2015. aastal meditsiiniajakirjas the BMJ avaldatud uuringus, et inimesed, kes sõid igapäevaselt mõne tüki šokolaadi, olid 23 protsenti väiksemas infarktiohus ning 11 protsenti madalama riskiga haigestumaks südame-veresoonkonna haigustesse. 2016. aastal tehtud uuringust aga ilmnes, et neil, kes tarbisid korra nädalas tumedat šokolaadi, oli madalam haigestumus diabeeti, kui osalejad viis aastat hiljem uuesti vaatluse alla võeti.

Eunice Modlin oma 101. sünnipäeval. FOTO: Erakogu

Toitumisnõustaja Vanessa Rissetto selgitas, et üldiselt on 102-aastase naise toitumine ja elustiil väga kiiduväärt, šokolaadi eraldi esile tõsta ta ei soovinud. «Mitte kõik šokolaadid pole võrdsed – tumedas šokolaadis on rohkem flavonoide kui valges või piimašokolaadis. Valge tegelikult ei sisaldagi kakaod ning pole seepärast ka antioksüdantide allikas,» rõhutas ta.

Tume šokolaad on aga üsna hea antioksüdantide allikas ning nende hulka kuuluvad ka flavonoidid. Antioksüdatiivne toime tuleb toitumisnõustaja sõnul kakaoubadest, seega mida suurem on šokolaadi kakaosisaldus, seda parem on see ka tervisele. Samas nagu iga toiduaine puhul, on šokolaadigi söömisel oluline mõõdukus – tumeda šokolaadi puhul piisab paari-kolme tükikese söömisest päevas.