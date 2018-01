Veider olukord: riik laseb raskelt haigel surnuks nälgida

«Ma olen näinud viimase kuu jooksul inimesi, kes on jäänud tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi hammasrataste vahele. Mul on raske vaadata, kuidas me kulutame tuhandeid inimese tervisemurele ja sama süsteem näljutab ta surnuks,» ütles haigekassa juht Rain Laane Postimehele antud intervjuus.

«Kui selle olukorra jaoks on vaja seadust muuta, siis võtab see palju aega. Nendel puhkudel peaks olema haigekassal või sotsiaalkindlustusametil võimalik teha erandeid, sest me oleme näinud juhtumeid, kus süsteemi vastuolude lahendamise ajal on inimene kolinud teise ilma,» ütles Laane.