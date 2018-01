Kolleegi juhuslik kommentaar muutis noore naise elu

28-aastase Liisi (nimi toimetusele teada – toim) lugu sai alguse 2016. aasta kevadel kolleegi lausutud sõnadest, et naise kael on kuidagi imelik. Varem polnud ta seda igapäevatoimetuste käigus märganud, ent peeglist lähemalt vaadeldes tundus tõesti, et kael on ühelt poolt veidi paksem. Üsna pea pärast seda tehtud ultraheliuuringust selgus, et kilpnäärmes on sõlm. Seejärel läbis naine biopsia, et arstid saaks moodustist lähemalt uurida.