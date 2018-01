Briti teadlane: noorukiiga kestab tänapäeval kuni 24. eluaastani

Siiani on peetud täiskasvanuks vähemalt 19-aastast inimest. Võttes arvesse, et noored inimesed veedavad kauem aega koolis, ootavad kauem abielu ja pere loomisega, pakuvad Suurbritannia teadlased välja, et noorukiiga kestab kuni 24. eluaastani, vahendab BBC News arvamusartiklit teadusajakirjast The Lancet.