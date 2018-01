Naisel murdus tugeva köhimise tõttu roie

Viis päeva hiljem sai ta diagnoosiks ülemiste hingamisteede infektsiooni, kuid talle välja kirjutatud ravimid ei töötanud, kirjutatakse ajakirja New England Journal of Medicine raportis.

Naise läbivaatuse käigus selgus, et ta kehal on suur tume laik ning oli selge, et tegemist pole nn külmetushaigusega.

Massachusettsist pärit naisele tehti kompuutertomograafia uuring, mis näitas, et ta üheksas roie on katki ja paigast ära. Järgmised uuringud kinnitasid, et naisel on läkaköha, kuigi teda oli selle haiguse vastu kaheksa aastat tagasi vaktsineeritud. Patsiendi sõnul polnud ta ka ühegi seda haigust põdeva inimesega kokku puutunud.