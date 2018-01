Viis vedelikupuuduse märki, millel pole januga midagi pistmist

Igapäevaselt tarbitavat vedelikukogust on raske määrata, sest see oleneb söödavast toidust ja aktiivsusest. Men´s Health toob välja viis märki, mis näitavad, et kehal on vedelikupuudus.

Vedelikupuudus tekib siis, kui keha kaotab rohkem vedelikku kui ta juurde saab. See võib tulla kehasoojuse kaotusest, kehalisest aktiivsusest, haigusest, mis põhjustab kõhulahtisust või oksendamist.

Lihaskrambid

Kui kaotad kehast vedelikku, ei tööta aju ja lihaste vahelised närvisignaalid nii hästi kui peaksid. Seetõttu tekivad lihastes, eriti jalalihastes, kergemini krambid. Samuti suurendab vedelikupuudus lihasvalu peale treeningut.

Magusaisu

Maks kasutab töötamiseks vett. Üheks maksa ülesandeks on vabastada glükogeeni ehk molekuli, mis hoiustab suhkrut. Kui maks ei saa piisavalt vett, ei suuda see ka glükogeeni ja muid energiavarusid vabastada ning keha proovib neid asendada magusa söömisega.

Uimasus

Üks vedeliku ülesanne kehas on veretaseme ja vererõhu reguleerimine. Kui vedelikku on liiga vähe, kipub vererõhk alanema. See võib viia uimasuse ja pearingluseni, samuti tasakaaluhäireteni.

Käid vähem toaletis

Kui midagi ei tule sisse, ei lähe ka midagi välja. Vähenenud urineerimine on kindel märk sellest, et oled oma vedelikuvarud ammendanud. Tavaline on vedelikku väljutada iga 3–4 tunni tagant. Kui vahe on muutunud aga 8–10 tunni pikkuseks, on tegemist mingit laadi vedelikupuudusega. See on ohtlik, sest keha ei vabane mürkidest nii kiiresti kui peaks ning suureneb risk terviseprobleemideks, näiteks neerukivide tekkeks.

Kõhukinnisus