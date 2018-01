5 tavalist harjumust, mis tõstavad hemorroidide tekkeriski

«Hemorroidid pole midagi muud kui väikesed veenid päraku ümbruses ning need on täiesti normaalne osa inimese anatoomiast. Probleem ilmneb siis, kui need muutuvad põletikuliseks,» selgitas NYU Langone haigla kirurg dr Mitchell Bernstein portaalis Men's Health.

Hemorroidid võib jagada sisemisteks ja välisteks. Sisemiste põletikku iseloomustab tavaliselt vähese valuga veritsus ning hemorroidide väljavõlvumine. Välised on need, mis põletiku korral muutuvad valulikuks, veritsevad ja suurenevad, tekitades väga ebameeldiva tunde. Isegi istumine võib sel puhul põrguvalu teha.

Dr Bernstein avaldab viis põhjust, kuidas me oma igapäevategevustega suurendame hemorroidide põletikuriski.

Istud liiga kaua tualetis. Mõnele meeldib samal ajal lugeda, teisele telefoni näppida. Küll aga pole tualetis istumine sugugi samaväärne toolil istumisega, hoiatab arst. «Hemorroidid võivad minna põletikuliseks siis, kui pärakule langeb alla suunatud surve. Mida kauem istud, seda enam koguneb neisse veenidesse verd ning gravitatsioon teeb juba survega oma töö. Pigem tee oma asi ära ja välju tualetist,» rõhutas arst.

Ootad tualettiminekuga liiga kaua. Käärsoole üks peamisi funktsioone on eemaldada väljaheitest vesi. Kui lähed keha signaali peale kohe tualetti, on kõik hästi. Häda kinni hoides jätkab sool aga vee elimineerimist ning seepärast on tulemuseks tugevam väljaheide. See omakorda paneb nii soolele kui ka veresoontele juba suurema pinge peale, mistõttu ei ole tark mõte tualettiminekuga venitada.

Liigne punnitamine soole tühjendamisel. Siin kehtib samuti põhimõte, et veenid saavad liigse koormuse – nende pind saab kahjustada ning võib veritsemagi hakata. See on ka üks sagedasemaid põhjuseid hemorroidide tekkel.

Tarbid liiga vähe kiudaineid ning vett. Mõlema piisav tarvitamine toetab seedimist märkimisväärselt. Pidevalt kinnine kõht viitab sellele, et tarbid neid liiga vähe ja nii on organismil raske söödut väljutada, mis omakorda tekitab juba põletikuohu.