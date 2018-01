Miks kipuvad millenniumilapsed varakult kiilanema?

Hiinas tehtud küsitluses selgus, et noored, kes on praegu 20. eluaastates, kipuvad kiiremini kiilanema kui neile eelnev põlvkond, kirjutab Healthline. Küsitluses osales 4000 Pekingi Tsinghua Ülikooli õpilast, kellest 60 protsenti tunnistas, et nad seisavad silmitsi märkimisväärse juuksekaoga. Veerand küsitletutest mainis ka, et nad isegi ei märganud juuksekaotust endal varem, kui pere või sõbrad sellele tähelepanu pöörasid. 40 protsenti vastas, et nad on oma taanduvast juuksepiirist teadlikud.

Huvitaval kombel ütlesid teadlased, et vähesemal hulgas juuksekaotust märkasid ja tunnistasid õpilased, kes õppisid matemaatikat, loodus- ja täppisteadusi ning masinaehitust.

Kuigi kiilanemist seostatakse pigem vananemisega, on see moodsas ühiskonnas hakanud kimbutama just üha nooremaid. San Franciscos tegutsev dermatoloog dr Andrea Hui nentis, et nii 20. eluaastates naised kui ka mehed küsivad juba abinõusid juuksekaotusega võitlemiseks. Ka New Yorgis töötav juuksur Angelo David märkis, et noori kliente, kes on hädas õhenevate juuste või taanduva juuksepiiriga, on viimasel ajal üsna rohkem.

Juuksekaotuse peamisteks põhjusteks võib pidada hormonaalseid muutusi, autoimmuunhaigusi, häireid kilpnäärme talitlusega ning pidevat stressi. Oluliselt võib juuksekasvu mõjutada ka toitumine. Sellele, et millenniumilapsed on hädas juuksekaotusega, võib kaasa aidata muuhulgas populaarne veganlus, kui seda harrastada läbimõtlematult.

Juuste elujõudu mõjutab märkimisväärselt ka stress. «Stressiseisundis olek võib katkestada juuste kasvuprotsessi, kukutades alles kasvufaasis oleva juuksekarva enneaegselt peast välja. See põhjustab juba suuremat ja ajaliselt varasemat juuste väljalangemist,» selgitas dermatoloog Doris Day. Mitmete uuringutega on tõestatud, et stress ja depressioon asub kimbutama üha nooremaid ja alles õrnas eas teismelisi, kes on eriti tundlikud igasugustele muredele, kohanemisele, isolatsioonile jm.

Veel märgib Day, et juuksekaotust soodustab ka juuste liigne töötlemine. «Juuste sage värvimine ja kuumtöötlemine kahjustab neid märkimisväärselt –nõrgenevad nii juukseotsad kui karvanääpsud ja see põhjustabki juuste väljalangemist,» manitses ta.