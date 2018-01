Tervisenõu: kas internetist tasub tellida ravimeid ja toidulisandeid?

Kui suvalises veebipoes pakutakse ka ravimeid, tasub olla ettevaatlik. Kuigi veebileht võib välja näha professionaalne, võib tegu olla ebaseadusliku müügikohaga. Ravimiameti soovitus on ravimid osta ainult seaduslikust apteegist. Seadusliku internetiapteegi tunneb ära selle järgi, et alates 2015. aasta juulist peab ELi internetiapteekide veebilehtedel olema ühtne logo.

Logole klõpsates avaneb apteegile tegevusloa andnud liikmesriigi ravimiameti veebileht seaduslike internetiapteekide loeteluga. Ühendus internetiapteekide ja ravimiametite veebisaitide vahel on turvatud. Nii on tõendatud, et tegemist on selle riigi seadusliku apteegiga.

Ravimeid on keelatud müüa või suures koguses üle piiri tuua neil, kellel pole selleks luba. Kui tollil on kahtlus, et tegemist on ravimitega, on neil õigus pakk konfiskeerida.