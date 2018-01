Karm tõde: suitsetamise vähendamine terviseriske oluliselt ei leevenda

Juba ühe suitsu tõmbamisel päevas võib olla drastiline mõju üldisele tervisele – see suurendab märkimisväärselt riski haigestuda südamehaigustesse ning hilisemas elus insulti saada, vahendab Independent värsket meditsiiniuuringut ajakirjast The BMJ.

Briti tervishoiu ja kliiniliste tegevusjuhendite keskus on varasemalt andnud soovituse, et suitsetamist võiks vähendada ning samaaegselt kasutada ka nikotiininätsu ja -plaastreid, et halvast harjumusest vabanemine oleks mõjusam ja tagasipöördumine vähem tõenäolisem. Teadlased tõdevad, et suitsetamisest tulebki tervise nimel täielikult loobuda, sest isegi vähene igapäevane suitsetamine hoiab terviseriskid alles.

«Nii mitmeski riigis on trend, et suitsetamist vähendatakse teatud piirini ja arvatakse, et see on üsna hea tulemus. Paraku peavad suitsetajad siiski täielikult lõpetama, et kahju tervisele kaoks,» tõdesid teadlased.