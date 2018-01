Raskelt haige Eesti mees riskib end veenist toites veremürgistusega

Asendamatud abilised Liilia ja Maria

Maria õppis koduõe juhendamisel selgeks mehe keeruka kaheosalise toitmise protseduurid. «Õnneks anti meditsiinisüsteemi poolt mulle koduõde, Liilia Roomet. Liiliata poleks me esimesel haigestumisjärgsel kevadel kuidagi hakkama saanud,» rääkis Tähis. Liilia õpetas nii Tähist kui Mariat kogu selles keerulises valdkonnas orienteeruma, sest vähemalt esialgu tundub see kõik meditsiinihariduseta inimesele raketiteadusena. Haiglast väljasaamisel oli kaalukas osa ka füsioteraapial, sest kolmekuuse haiglavoodis lebamise tagajärjel oli mehel tekkinu parema jala osaline halvatus. Tähis on tänulik füsioterapeut Artjom Timtšukile, kes ta ratastoolist välja tõi ja tagasi liikuma sai.

Tagasi tööl

Seda, ta täisväärtsulikku elu elaks, mees väita ei saa. «Veenisisene toitmine eritoitesegudega võimaldab mul elus püsida ja ühiskonnas olemas olla. Aga tõde on see, et mul on enamasti kogu aeg halb olla – vererõhk on madal ja hemoglobiininäit tihti 70 ja 80 vahel, normist poole vähem,» rääkis Tähis. Kõigele vaatamata on ta positiivne ja eelmisel sügisel alustas Tallinna tehnikaülikoolis magistriõpinguid infosüsteemide analüüsi ja kavandamise erialal. Esimene magistrikraad on tal infotehnoloogia juhtimise erialal.