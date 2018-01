Tervisenõu: kas seleen suudab vähi eemale hoida?

Seleeni esmane funktsioon organismis on olla kaasatud antioksüdantsetesse süsteemidesse ja kilpnäärme hormoonide ainevahetusse.

Seleeni on vaja:

Parimad seleeni allikad on parapähkel, maks, kalad ja mereannid, päevalilleseemned, liha. Toitude seleenisisaldus oleneb pinnase seleenisisaldusest. Põhjamaades on seleenisisaldus pinnases vähene. Mõningates Põhjamaades on seleeni lisamine väetistesse ja loomasööta tõstnud seleenisisaldust lihas, piimas ja teraviljades.