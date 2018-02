Erakaevu joogivesi võib pahaaimamatult omanike tervist rikkuda

Terviseamet teatab, et ühisveevärkide kaudu meie elanikeni jõudev joogivesi, sh Ida-Virumaal, vastab üldjuhul kõikidele joogiveele esitatud kvaliteedinõuetele. Selle tagab asjaolu, et joogivee allikatena kasutatakse Ida-Virumaal sügavamaid (kambrium-vendi) ja ka madalamaid (kvaternaari) kihte, kui seda on põlevkivi sektorist enim mõjutatud kogumid.