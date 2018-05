Kirurg annab nõu: kuidas ennetada soolevähki?

Tegurid, mis tõstavad riski vähki haigestuda on vähiriskifaktorid ja kõik tegurid, mis alandavad vähiriski on kaitsvad faktorid, vahendab veresoontekirurg Veronika Palmiste oma sotsiaalmeedia kontol .

Osasid riskifaktoreid on võimalik ära hoida, kuid kõiki mitte. Kahjuks on nii, et kuigi riskifaktoritest hoidumine ja kaitsvate faktorite toetamine alandab vähki haigestumiseriski, ei garanteeri see, et inimene vähki ei haigestu.