Vähiravifondi asutaja Toivo Tänavsuu: Eesti rahvas oskab seletamatu jõu valla päästa

«Loomulikult on see suur tunnustus ja olen väga tänulik, aga manitseks minu rolli vähiravifondis mitte üle hindama - piltlikult öeldes võin ma selle (annetus)kastiga kaubanduskeskuses seista küll, aga kui inimesed sinna midagi ei pane, siis ei saa me ka kellegi vähiravi toetada ja kellelegi seda lootust ning elupäevi võimaldada. Tegelikult on see tänu eelkõige annetajate suunas,» ütles Tänavsuu Postimehele.