Noor nelja lapse ema palub annetajate abi kauni naeratuse taastamiseks

Nähes vaeva ja pingutades ennastsalgavalt selle nimel, et lastel oleks olemas kõik vajalik, on noor ema tänases Eesti ühiskonnas, kus üksikvanema toetused väikesed ja maapiirkonnas tööd vähe, olukorras, kus enda esmavajaduste tarbeks enam raha ei jätku.

Naine on olnud lähisuhtevägivalla ohver, aga tal jätkus südikust võtta vastu otsus vägivallatseja juurest koos lastega ära minna. Peamiseks tõukeks oli kindel soov pakkuda lastele stabiilset ja rahulikku elu ning kasvukeskkonda. Otsuse tegi naine kaks aastat tagasi ning kuigi see oli väga raske ja keeruline elujärk, peab ta seda oma õigeimaks teoks. Nüüd on tema sooviks katkiste ja puuduolevate hammaste taastamine, et tagasi saada eneseusk, mis looks aluse uue elu alustamiseks.