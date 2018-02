9 viisi, kuidas oma immuunsüsteemi tõsiselt nõrgestad

Portaal Reader's Digest avaldab mõned tegevused, mis võivad immuunsüsteemile põntsu panna ja haigustele vastuvõtlikumaks teha.

Unustad, et bakterid pesitsevad igal pool. Liftinupud, ukselingid, tualetid, ostukorvid, jõusaalimasinad – kõiki neid katsub iga päev tohutu hulk inimesi ning keegi ei tea, millega on nende käed koos olnud. Seepärast on ka suurem oht korjata sellistest kohtadest üles mõni nakkushaigus, kui katsuda neid palja käega ning hiljem käsi mitte pesta. Eriti tähelepanelik tuleks selles vallas olla viirushaiguste hooajal.

Jätad kätepesu unarusse. Parim on pesta käsi sooja vee ja seebiga vähemalt poole minuti jooksul, sest see aitab märkimisväärselt vältida võimalust nakkushaigustesse haigestuda ja oma immuunsüsteemi nõrgestada. Kui kätepesu võimalust parajasti pole, tulevad appi antibakteriaalsed salvrätikud.

Unustad vajalikud abinõud reisimisel. Lennukis ja hotellis viibimine paneb immuunsüsteemi proovile. Lennukis on suurem võimalus kokku puutuda mikroorganismidega, mis on pindadele jäänud paljude varasemate klientide puudutustest. Niisamuti ei küürita ka hotellis päris iga toas leiduvat asja, näiteks telefoni või telekapulti, mida ometi kasutavad väga paljud inimesed. Ka reisides tuleb au sees hoida kätepesu ning vajadusel võtta appi antibakteriaalsed salvrätikud.

Kasutad antibiootikume oma suva kohaselt. Inimene paneb end ohtu, kui hakkab kasutama oma varasemast haigusest alles jäänud või sõbra-sugulase antibiootikume lihtsalt haigestumise ennetamiseks või muu suvalise haiguse ravimiseks. Ilma põhjuseta antibiootikumide tarbimine mõjutab immuunsüsteemi negatiivselt. Tuleb ka meeles pidada, et antibiootikumid näiteks gripist terveks ei ravi.

Tarbid liialt alkoholi. Alkohol võib immuunsüsteemi kahjustada, sest takistab mõnevõrra valgete vereliblede tootmist. Viimastel on aga oluline roll keha kaitsmisel haiguste eest.

Suhtled liiga vähe. Tõbistest inimestest eemale hoidmine on küll mõistlik, ent enese isoleerimine seltskonnast ei mõju immuunsüsteemile samuti hästi. Leitud on tõendeid, et pikaaegselt üksindust kogevad inimesed muutuvad haigustele vastuvõtlikumaks.

Jood liiga vähe vett. Immuunsüsteem satub ohtu, kui kehas on vedelikutase liiga madal. Nimelt aitab vesi nii neerudel kui ka maksal kehast toksiine väljutada kui ka hoida keharakud funktsioneerimas.

Jood magusaid jooke. Mahlajoogid ja limonaadid on küll veepõhised, ent need ei tööta kehas samamoodi nagu vesi ehk neist pole vedelikuvajaduse täitmisel palju kasu. Pigem tekitavad need suurema janu ja söögiisu. Kui oled tavalisest veest tüdinud, lisa sellele marju, piparmünti ja sidrunit-laimi.