Trumpi oranžikas jume tekitab inimestes solaariumihirmu

73 protsenti täiskasvanud brittidest, kes on varasemalt solaariumis käinud või vähemalt seda plaaninud, on nüüdseks ümber mõelnud, selgub hiljutisest küsitlusest. Vanusegrupist 55-64 eluaastat ütles kaheksa naist kümnest, et nad ei külastaks enam kunagi solaariumit, vahendab Independent.

Selle põhjuseks on just Trumpi ebaloomulik oranžikas jume ning valged laigud silmade ümbruses, mis pärinevad regulaarsetest solaariumikülastustest. Niisamuti ütles kolmveerand vastanud naistest, et Trumpi jume tekitab neis õõvastust ning vähendab soovi solaariumisse minna.

Arste säärane mõtteviis loomulikult rõõmustab, sest nemad on kogu aeg soovitanud, et nahavähi ennetamiseks tasub solaariumiskäimist pigem vältida. Perearst dr Kristy Lau selgitas, miks Trumpi jume võib päästa sadu elusid: «Solaariumist eraldub intensiivset ultraviolettkiirgust, mis aktiveerib naha enneaegse vananemisprotsessi. See kahjustab naharakkude struktuuri ja tekitab seeläbi nahavähi ohtu. President Trumpi valged silmaalused viitavad sellele, et ta vähemalt kannab solaariumis kaitseprille, kuid sellest siiski ei piisa,» nentis arst.

Ta lisas, et rahvusvahelise vähiuuringute keskuse andmeil tõstab alla 35-aastaselt tehtud esimene solaariumiskäik juba 75 protsenti melanoomiriski.

D. Trump. FOTO: POOL/REUTERS/Scanpix

8 soovitust, kuidas nahavähki ennetada: