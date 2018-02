Kõige levinumal verehaigusel puuduvad ainuomased sümptomid

«Tihtipeale on doonorluse kohta levinud väärad hirmud, pole õiget ettekujutust, mis see doonoriks olemine on. Noored on ju toredad ja head ning kui neile doonorlus lihtsasti lahti seletada, siis tulemus on üllatavalt hea.»

PERHi verekeskuse arendusjuht Ülo Lomp