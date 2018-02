5 lihtsat joogapoosi, mis parandavad rühti

Harjutus nr 3: lama kõhuli, jalad pikaks sirutatud ning käed külgedel, peopesad maas. Rulli end üles parema õla peale, kõverda samal ajal vasakut jalga ning pane jalatald vastu maad. Too vasak käsi parema juurde ning pane käed sõrmseongusse. Kui sa seda tegema ei ulata, hoia mõlema käega kinni väiksest käterätist. Käed olgu sirged, et tunneksid seljas venitust. See harjutus on hea just käte, õlgade ja randmete pinge leevendamiseks. Korda sama teise poolega.