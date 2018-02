Positiivne Eesti näide inspireeris enneaegsete laste ravi üle maailma uurima

Vanemate kaasamine toob kasu nii lapsele kui vanemale, selgus Kanada uuringust, mis sai alguse Eesti haiglast, vahendab The Guardian . Nii kaalutõusu, rinnaga toitmist kui ka vanemate väiksemat stressi seostatakse positiivse aju arenguga.

Paljud vanemad on väga ärevad ja stressis ning tunnevad, et ei oma mingit kontrolli. Kui nende vastsündinu peab minema enneaegsete intensiivravile, tunnevad nad, et ei saa midagi teha. Eesti haigla, kus kaasatakse vanemad enneaegse lapse eest hoolitsemisse inspireeris Kanada arste uurima, kas vanemate hool parandab lapse seisundit. Uuring tehti Kanadas, Austraalias, ja Uus-Meremaal.