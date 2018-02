Viis põhjust, miks pupillid võivad olla laienenud

Laienenud pupillid võivad viidata sellele, et inimene on narkootilise aine mõju all. Ained mõjutavad pupilli laiendavaid lihaseid ja aeglustavad pupilli reaktsiooni valgusele. Seega jäävad pupillid suureks isegi ereda valguse käes. Narkootikumiks võib olla kokaiin, amfetamiin, LSC või ecstasy.

See seisund tähendab, et ainult üks pupill on laienenud. See on healoomuline, sest ei ole seotud ühegi tõsise haigusega, kuid mõnel juhul võib see põhjustada noortel naistel migreene. Pupill läheb enamasti tagasi tavalisse suurusesse mõne tunniga, kuid see võib kesta ka päevi.