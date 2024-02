Tervisenõu: miks tekib ninaverejooks ja kuidas seda peatada?

Ninaverejooks ehk epistaksis on eri põhjustel tekkiv verejooks nina limaskestast. 90 protsenti verejooksudest pärineb ninavaheseina eesmisest osast, kus on rikkalik veresoonte võrgustik.

Oma vere nägemine võib haige paanikasse ajada. Väga tähtis on säilitada rahu. Haige peaks olema istuvas või küliliasendis, et veri ei valguks neelu. Vere võiks sülitada mingisse nõusse või kilekotikesse, et arst saaks hinnata verekaotuse suurust. Allaneelatud veri ajab sageli oksele, pingutamine oksendamise ajal suurendab omakorda veritsust.