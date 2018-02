Advokaadid: kelle kanda on elu lõpu otsused?

Sellises olukorras tahaksime, et oleks võimalus arvestada, kas inimene üldse soovib arstiabi või eelistaks surra. Kõigil on õigus arstiabist keelduda ja seda ka siis, kui arstiabi osutamata jätmise korral on tagajärjeks surm. Samas dementsena, teadvusetuna jt olukordades ei ole meil võimalik oma tahet väljendada. Kui arst meie tahet ei tea, peab ta kehtiva õiguse kohaselt meie eeldatava tahte välja selgitama meie lähedaste abil. Samas ei pruugi lähedased meie soove nii täpselt teada. Veelgi enam - lähedaste arvamused võivad sootuks omavahel erineda.

Patsienditestament on dokument, milles inimene saab eelnevalt avaldada, millised on tema ravisoovid olukorraks, kus ta oma tahet ise väljendada ei saa. Patsienditestamendis saab näiteks keelduda elustamisest, vereülekannetest, ravimite manustamisest või vegetatiivses seisundis elushoidmisest. Samuti on selle abil võimalik ette määrata asendusotsustaja ehk inimene, kelle arvamus patsiendi tahte väljaselgitamisel loeb.

Oluline on tähele panna, et patsienditestament ei võimalda eutanaasiat, mis tähendab patsiendi elu lõpetamist arsti aktiivsel osalemisel. Eutanaasia kvalifitseeritakse Eestis karistusseadustiku § 113 kohaselt tapmiseks ning see on kriminaalkorras karistatav. See tähendab, et patsienditestamendis ei saa ette näha soovi, et tervishoiutöötaja peaks patsiendi surma saabumist aktiivsete tegevustega kiirendama.