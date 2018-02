Terviseriskid, mis ohustavad iluteenindajaid

Ohtudeks on näiteks massööride füüsiline ülekoormus ning kokkupuude ärritavate õlidega, veekeskustes kokkupuude vee puhastamiseks mõeldud ohtlike kemikaalidega, psühholoogiline pinge kokkupuutest klientidega või ajapuudusest tulenev vajadus jätta vahele puhkepausid või lõuna. Töötajatel, kes puutuvad teise inimesega väga lähedalt kokku (massöör, iluteenindaja) ei ole kahjuks välistatud ka mingi nakkuse saamine.

Füüsilisest ülekoormusest oleme harjunud rääkima eelkõige ehitajate, tootmistööliste jt kontekstis. Ülekoormuse riski tuleb arvestada ka massööride töös, sest see eeldab jõu rakendamist ning seistes töötamist. Esmalt tuleb välja selgitada, millised ohud töötaja töös esinevad ning kui tihti ja pikalt ta nendega kokku puutub. Seda tegevust nimetatakse töökeskkonna riskianalüüsiks, mille käigus hinnatakse riske töötajate tervisele ja ohutusele.

Kui ohukohad on välja selgitatud, saab kasutusele võtta meetmeid nende vältimiseks või vähendamiseks. Kui ei ole teada, mis töökeskkonnas halvasti on, ei ole võimalik probleeme ka lahendada. Kui panustada riskianalüüsi põhjalikku läbiviimisesse ning esilekerkinud probleemid lahendada, on edaspidi ohutu ja tervisthoidva töökeskkonna tagamine oluliselt lihtsam.

Kuna massööri töös füüsilist koormust vältida ei ole võimalik, siis saab ülekoormusohtu vähendada töö planeerimisega. On ju teada, mitu massaaži ta tööpäeva jooksul teeb ja sellest tulenevalt on võimalik saada infot, et töötaja teeb püsti seistes füüsiliselt rasket tööd iga päev kuus tundi. Samuti puutub ta kokku õlidega, mis võivad olla ärritavad. Sellest tulenevalt saab paika panna puhkepausid ning vajadusel muuta töö mahtu, näiteks teha päevas kuue massaaži asemel viis. Puhkepauside ajal on võimalik ka tööruumi õhutada, et järgmist tööd ei peaks alustama umbses ruumis.

Spaades ja sanatooriumites lisandub veel üks oluline ohutegurite grupp – kemikaalid, mida kasutatakse basseinivee puhastamiseks ja mille valel kasutamisel võib juhtuda õnnetus. Pea igal aastal võib meediast lugeda, kuidas inimesed on veekeskusest või ujulast evakueeritud, sest kemikaale on käideldud valesti ning nende aurud on sattunud kohta, kus inimesed liiguvad. Selleks, et neid olukordi ära hoida, tuleb teada, milliste omadustega kemikaale kasutatakse, millised on nende võimalikud tervisemõjud ja kuidas ennast nende mõju eest kaitsta.

Selleks, et töötajate tervis ei saaks kahjustada ja võimalikud tööst põhjustatud haigestumised saaks avastatud võimalikult vara, on vajalik korraldada tervisekontroll töötervishoiuarsti juures. Kui tervisetõendi väljastamiseks kontrollitakse, et töötaja ei ohustaks klienti, siis töötervishoiuarst kontrollib, et töö ja töökeskkond ei ohustaks töötaja tervist.