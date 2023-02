Kilu teeb lõhele silmad ette

Eestlased armastavad süüa punast kala, kuid vabariigi aastapäeva paiku tuleb ikka ja alati menüüsse kilu. Kilu on oma rasvappeliselt koostiselt nii kasulik kala, et seda võiks süüa aasta läbi.

Maablogis on kirjutatud, et Eestis traditsiooniliselt püütavad kalaliigid kilu ja räim on toitaineliste omaduste poolest lõhestki etemad.

Eesti traditsioonilised püütavad kalaliigid kilu ja räim on aga toitaineliste omaduste poolest kalade lipulaevad. Kilus on valku peaaegu samapalju kui lõhes, samas sisaldab kilu eriti väärtuslikke polüküllastamata rasvhappeid – omega-3 ja omega-6 – ligi kaks korda rohkem kui lõhe.

Kõige ehedamal kujul saab värske rannaräime kätte sügisel või kevadel otse rannakaluri paadist. Positiivne lisaks toitainelistele omadustele on ka see, et nende kalaliikide nahk on pehme ja luud väiksed ja pehmed, mistõttu on neist tegelikult kerge valmistada väga erinevaid roogasid.