3 nippi, kuidas taltsutada nutitelefonisõltuvust

Nutitelefonisõltuvusele piiri tõmbamine ei ole tegelikult nii raske kui esiti tundub, rääkis Independent portaalile Catherine Price, kes kirjutas samal teemal hiljuti raamatu (How to Break Up with Your Phone: the 30-Day Plan to Take Back Your Life).

Näiteks iPhone’i kasutajatel on võimalus Moment-nimelist äppi kasutades selgeks teha, kui palju nad päevas seadet kasutavad. Statistika rohkem kui 4,8 miljoni kasutaja kohta näitab, et seda tehakse keskmiselt neli tundi päevas.

«Nimetagem seda sõltuvuseks või millekski muuks, tõsiasi on aga see, et see on umbes veerand tavainimese ärkveloldud ajast,» tõdes Price. Naine annab nõu, kuidas hakata nutiseadmes veedetud aega piirama.

Lülita välja telefoni teavitused. Price soovitab lülitada välja sotsiaalmeediast saabuvad teated ning jätta alles vaid sellised, mis on tõesti vajalikud, näiteks Uber, Google Maps jm. Põhimõte näeb seega ette vaid hädavajalike äppide teavituste lubamist, millest on reaalselt kasu sulle endale, mitte äpi loojale. Mida vähem teavitusi, seda harvem püüab ka vilkuv telefoniekraan su tähelepanu.

Hoia telefon magamistoast eemal. Kindlasti on mõnele ahvatlev enne magamajäämist sotsiaalmeedia uued postitused läbi vaadata ning uinuda, telefon padja all. See on aga harjumus, millest tuleb loobuda. Price pakub välja, et nutisõltuvuse piiramiseks võib telefoni ööseks panna hoopis mujale ning hankida magamistuppa klassikaline äratuskell. Kui suudad telefoni juba magamistoast eemal hoida, siis järgmise sammuna võib ette võtta näiteks selle, et väldid nutiseadmete puutumist söömise ajal.

Kustuta või peida äpid ära. Äpid on väga kasutajasõbralikud, ent samaaegselt need justkui imevad sinu ja su aja endasse. Seepärast tasub telefoni töölaud rämpsust puhastada, et see sisaldaks vaid hädavajalikke äppe ning vähem ahvatlusi. Liiga ahvatlevad äpid võib peita töölaual ka ühte kausta, mille nimeks panna näiteks «ajaraiskajad» vms. Et veeta vähem aega sotsiaalmeedias, soovitab Price need leheküljed avada brauseri, mitte äpi kaudu, näiteks Facebooki või Instagrami sisse logida Google’i brauserit kasutades. Kuna brauseris on nende kujundus kohmakam ning kasutamine ebamugav, peletab see kasutaja kiiresti eemale. Ära kustutada tasub ka mängud, et ei tekiks ahvatlust nende peale aega raisata. Need saab telefonisse alati uuesti alla laadida siis, kui viibid näiteks pikemal bussisõidul, lennujaamas vms, kus tõepoolest pole mitte midagi targemat teha.