Lugeja küsib: mida teha, kui tööd tehes hakkavad käed valutama?

Kindlasti tuleks terviseprobleemidest teada anda töötervishoiuarstile, kes on pädev hindama töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust. Samuti diagnoosib arst tööst põhjustatud haigestumisi ja kutsehaigestumisi. Üheks tervisekontrolli eesmärgiks on avastada võimalikult vara niisugused tervisehäired, mis võivad tuleneda töökeskkonnast. Mida varem probleem avastada, seda kiiremini saab pidurdada töötaja tervise edasist halvenemist. Samuti saab teha töökeskkonnas ümberkorraldusi, et see oleks ohutum ja töötajate tervist hoidvam.