Vähiravifond selgitab Remmeli ravi rahastamist: me ei hinda abivajajaid rahakoti põhjal

Pärast Remmeli abipalve avaldamist märtsikuus jõudis fondini kirju, milles nende senised toetajad kahtlesid rahakogumiskampaania vajalikkuses. Üks toetaja kirjutas, et tal on Remmelist inimlikult kahju ning ta soovib tema tervenemist, ent samas leidis ta, et fondil oleks mõistlikum toetada inimesi, kes oma raha eest tõesti ravi eest tasuda ei jõua.

«Abivajaja nõusolek avaliku kampaaniaga ei ole reeglina toetuse andmise eeltingimus, aga see võimaldab meil lihtsamini selle inimese raviks vajalikke vahendeid kokku koguda. See nõusolek on justkui patsiendi toetus fondile,» selgitas vähiravifondi «Kingitud elu» asutaja Toivo Tänavsuu.

Iga abivajaja puhul selgitab fondi nõukogu välja maksimaalse talle jõukohase omaosaluse. Tänavsuu nentis, et kuna vähk võib ühtmoodi nurka suruda nii vaese kui ka rikka, siis kindlasti nad abipalujatel nende rahakoti põhjal vahet ei tee. Kui inimene on teinud fondile abitaotluse, siis on ka loogiline eeldada, et järelikult vajab ta abi.

«Kui Cardo taotles abi, ju ta siis vajas abi. Vaevalt oli see tema poolt kõrkuse või üleolevuse akt, abi palumine teeb pigem alandlikuks. Me ei saa rikastel ja vaestel taotlejatel vahet teha, sest meil puudub võimalus inimeste varanduslikku seisu hinnata,» sõnas Tänavsuu.

Fond on senise tegevuse jooksul toetanud ligi 300 inimest, kelle seas on olnud nii rikkaid kui ka vaeseid, tänavu on laekunud juba ligi 100 abitaotlust. «Keegi ei ole jäänud viimase õlekõrreta ja me ei ole pidanud kordagi valima kahe patsiendi vahel: üks saab toetuse, teine ei saa. Etteheiteid selle kohta, et rikastele annetusi kogume, ei ole me varem saanud,» nentis Tänavsuu. Ta lisas, et moraalselt on igati õigustatud kõigi toetamine - nii vaeste kui ka rikaste.

Tänavsuu kinnitusel rahastasid Cardo Remmeli kahjuks poolelijäänud ravi sihtotstarbeliste annetuste toel täies mahus mehe sõbrad ja kolleegid. Sellesse panustasid ka Saku Õlletehas ja A. Le Coq. Edaspidi saab vähiravifond kasutada neid summasid teiste eestimaalaste raviks.