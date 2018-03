Tartu lapse kõhust leitud kasulik piimhappebakter jõudis Eestis kapslitena müügile

ME-3 kapslid olid enne Eesti apteeke juba müügil Austraalias, Suurbritannias ja Itaalias. Samuti on meie teadlaste avastatud ME-3 bakter lisatud 11 riigis müüdavasse Reg'Activ Cholesteroli toidulisandisse, millel on kolesteroolitaset normaliseeriv toime. Äsja Eestis müügile tulnud kapslites on bakter aga puhtal ja kontsentreeritud kujul: igas kapslis on kaheksa miljardit Lactobacillus fermentum ME-3 bakterit, mis avastati 1995. aastal ühe Tartu lapse soolestikust.

TÜ emeriitprofessor Marika Mikelsaar, kes juhtis koos TÜ meditsiinilise biokeemia professori Mihkel Zilmeriga ME-3 bakteri avastanud töörühma, käis läinud nädalal Tartu Maarjamõisa haigla apteegis oma silmaga tunnistamas enda 20 aastat kestnud unistuse täitumist.

«Igal konverentsil küsitakse huvitavamate esinejate käest, mis on teie unistus. Teadlane vastab alati spontaanselt, et tema unistus on, et tema avastus läheks kasutusse,» rääkis Mikelsaar. Ta tõdes, et nii nagu iga alusuuringuga, ei osanud keegi ka 1995. aastal aimata, milline on ME-3 bakteri tulevik.

Tema sõnul oli ME-3 toonaste probiootikumide seas midagi sootuks uut. Mikelsaar meenutas, et veel 2002. aastal defineeris WHO probiootikume kui toidulisandeid, mis parandavad inimese mikrobiootat. «2010. aastal tuli uus definitsioon, mis ütleb, et on ka selliseid probiootikume, millel on suunitletud omadused, nii nagu ME-3 alandab näiteks kolesteroolitaset ja parandab raku hingamist. See on juba omaette klass,» sõnas Mikelsaar.

FOTO: TÜ

Piimhappebakter ME-3 on maailmas ainus bakter, millel on patenditud kaks kasulikku toimet: see on antimikroobne ja antioksüdantne. Peale selle on Eestis ja välisriikides tehtud teadusuuringutega tõestatud, et bakteril on tervisele soodne toime, täpsemalt see:

paljuneb seedekulgla erilistes tingimustes;

hoiab ja rikastab soolestiku mikrobiootat, suurendades kasulike bakterite hulka;

tõhustab seedimist;

hävitab seedetraktis kahjulikke baktereid;

kaitseb sooleinfektsioonide tekitajate eest;

normaliseerib seedetrakti mikrobiaalset tasakaalu antibiootikumiravi ajal ja järel;

vähendab oksüdatiivset stressi kogu organismis;

langetab veres kolesteroolitaset ja kaitseb veresoonte lubjastumise eest;

toetab atoopilise dermatiidi ravi, surudes põletikku maha.

Reg'Activ Essential ME-3 kapslid on toodetud Prantsusmaal ettevõttes VF Bioscience SAS, kus on ME-3 bakteri kasvatamiseks sobivad laborid. TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse tehnoloogiasiirde juht Jane Luht sõnas, et praegu käivad kapslite turuletoomiseks ettevalmistused ka Jaapanis ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.

«ME-3 kasutamine piimatoodetes ja toidulisandis ei ole ainus lahendus, me uurime ka võimalusi rakendusteks muudes valdkondades,» lisas ta. Nii sobib tema sõnul ME-3 kasutada näiteks salatiõlis, šokolaadis, taimsetes piimades, aga ka kosmeetikas. Kõik see vajab võimalike koostööpartneriga edasi uurimist, ent esialgne info on paljulubav.

Põhjus, miks Eestis avastatud bakter jõudis siinsetesse apteekidesse alles nüüd, peitub Luhti sõnul Eesti väiksuses. «Eesti turg on suurte firmade jaoks üliväike, ainult meie jaoks toodet arendama ei hakata, sest kulud ei tule mõistliku aja jooksul tagasi,» tõdes ta. Näiteks Reg’Activ Cholesteroli, kus ka ME-3 bakter sees, hakati esmalt müüma Pransusmaal. Ka puhas ME-3 jõudis esimesena müügile Austraalias, siis Suurbritannias ja Itaalias. Alles seejärel tasus tootjal pöörduda väiksemate turgude poole nagu Eesti.

«Ainuüksi karbi tootmisel on üks partii nii suur, et seda tarbime siin Eestis mitu aastat. Ainult väga suured firmad jaksavad neid kulusid nii kaua tagasi oodata, kuni suured turud jooksvalt kulusid katavad,» rääkis Luht.