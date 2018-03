Gripipuhang sundis Tartumaa koolis õppetöö katkestama

Terviseameti lõuna talitluse spetsialist Meelis Polakese, kes rahuldas koolidirektori taotluse õppetöö katkestada, ei teadnud laste puudumise täpseid põhjuseid. «Koolis oletati, et see on gripp, kuid see võis olla ka muu viirusnakkus,» sõnas ta.