Tervisenõu: kui ohtlik on toidu üleküpsetamisel tekkiv aine?

Akrüülamiid võib ohustada inimeste tervist, kuna teadaolevalt omab ta kantserogeenset ja genotoksilist toimet ehk võib põhjustada vähkkasvajaid ja kahjustada DNAd, mistõttu tuleks selle sisaldus toidus hoida nii madalal kui võimalik. Akrüülamiid imendub organismi seedetraktist kiiresti ja täielikult. Vees lahustuva ühendina jõuab see kõikjale organismi, sealhulgas ka rinnapiima ning läbib platsentat. Akuutne toime võib avalduda dooside korral üle 100 mg kehakaalu kg kohta ning väljendub närvisüsteemi häiretena, näiteks tekib nõrkus või esineb koordinatsioonihäireid.

Euroopa Toiduohutusamet on oma arvamuses järeldanud, et toidus sisalduv akrüülamiid suurendab vähi tekke riski kõigis elanikkonna vanuserühmades. Ohustatumad on lapsed, arvestades nende väikest kehamassi.