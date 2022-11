9 meditsiinilist põhjust, miks alatasa külmetad

Sul on kehv vereringe. Kui külmatunnet kätes-jalgades ei saa seostada mingi konkreetse haiguse või vitamiinipuudusega, võib ka lihtsalt olla, et sul ongi kehv vereringe. Sel puhul tuleks olla füüsiliselt võimalikult aktiivne, et lihaseid soojendada ja vereringet kiirendada, abi võib olla ka nõelravist, et vereringet jäsemetes parandada.

Sa oled naine. Mitmeid uuringud on tuvastanud seoseid, et naistel on raskem sooja hoida kui meestel. Näiteks Utah’ Ülikooli uuringus tehti kindlaks, et kuigi naise kehatemperatuur on keskmiselt 0,2 kraadi kõrgem kui meestel, on naiste käte temperatuur meeste omadest umbes 1,5 kraadi madalam. See pole väga suur erinevus, ent võib selgitada seda, miks naised sagedamini külmetavad kui mehed.