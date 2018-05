Hooldekodude olukord võeti teravdatud tähelepanu alla

Järelevalve tulemused näitavad, et parandamist vajavad nii hooldusplaanide ja raviskeemide olemasolu ning järgimine, ravimite käitlemine kui ka arstiabi tagamine hooldekodudes.

«Oleme võtnud aasta, et kolme järelevalveametiga koostöös analüüsida olukorda hooldekodudes, millised on peamised probleemkohad ja võimalikud lahendused ning hooldekodusid ka nõustada. Hooldekodudes töötavad pühendunud, abivalmid inimesed ja neid tuleb tunnustada,» ütles sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

2018. aastast võttis maavalitsustelt sotsiaalteenuste järelevalve korralduse üle Sotsiaalkindlustusamet ning ministeeriumi ülesandel alustati koostöös Terviseameti ja Ravimiametiga olukorra hindamist üldhooldekodudes. Praeguseks on kolme ameti koostöös läbi viidud esimesed kontrollvisiidid, mis tõid esile mitmeid probleeme nõuete täitmisega.

Ühisjärelevalve käigus hindas Sotsiaalkindlustusamet hooldusplaanide olemasolu ja täitmist, töötajate kvalifikatsiooni, inimeste turvalisust ja toimetulekut. «Kõige rohkem valmistas hooldekodudele muret hooldusplaanide koostamine ja täitmise kvaliteet. Samuti nägime, et koostöö kohalike omavalitsustega on kohati kesine, puudusid inimese abivajaduse hindamised, mis on omavalitsuse ülesanne,» rääkis sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe.