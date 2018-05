Üle 60-aastaste seletamatu kaalulangus võib viidata tõsisele haigusele

Üle 60-aastaste patsientide kaalulangusele tuleks kohe tähelepanu pöörata, sest ühel seitsmest juhust tähendab see vähkkasvajat, vahendab Telegraph .

Oxfordi ülikooli teadlased leidsid, et kaalu langemine on põhiline haiguse sümptom, mida seostatakse vähemalt 10 eri tüüpi vähiga. Seletamatut kaalulangust on kaua vähiga seostatud. Teisipäevane uuring, mis hõlmas rohkem kui 11 miljonit patsienti ja 25 erinevat uuringut, oli esimene suurem uuring, mis seda seost kinnitas.