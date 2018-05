Kroonilised põiepõletikud suurendavad neeruhaiguste riski

Korralik ravi ja riskitegurite vältimine on peamised ennetavad tegurid, millega kroonilist neerukahjustust vältida. Kahjuks kulgeb krooniline neeruhaigus vaikselt, salaja ja arstid peavad haigeid skriinima, et see õigeaegselt diagnoosida ja haiguse süvenemist ennetada, rääkis Tartu Ülikooli arstiteadlane ja nefroloog Mai Rosenberg.

Oluline on haiguse varajane avastamine lihtsa uriinianalüüsiga ja neerufunktsiooni määramisega. «Kuna krooniline neeruhaigus võib kulgeda märkamatult, siis seda haigust haige ei «tunne» ning kui ka arst neerufunktsiooni ei kontrolli, arenebki neerupuudulikkus,» seletas nefroloog.

Kroonilised haigused soodustavad

Neerufunktsiooni pidev langus on Rosenbergi sõnul iseloomulik peaaegu kõikidele kroonilistele neeruhaigustele, sõltumata põhjusest. «Enamikel juhtudel on tõsise progresseeruva kroonilise neeruhaiguse põhjuseks suhkur- või kõrgvererõhktõbi ning autoimmuunne neerupõletik,» rääkis ta. Arsti sõnul kestab krooniline neeruhaigus enamasti aastaid, enne kui areneb välja lõppstaadiumi neerupuudulikkus, mille puhul on vajalik dialüüsravi või neerusiirdamine.

Nende pikkade aastate jooksul, kui haigus progresseerub, on vajalik võtta kasutusele kõik ennetavad meetodid ja ravivõtted, et haiguse süvenemist pidurdada, parandada haigete elukvaliteeti ja vähendada ravikulusid.

Kroonilise neeruhaigusega inimesed on vastuvõtlikumad mitmesugustele nakkustele, sealhulgas kuseteede infektsioonidele. Väga oluline on õigeaegne infektsioonide diagnoosimine ja ravi – see jääb arsti sõnul enamasti perearstide pärusmaale. «Nefroloogid näevad pigem tüsistunud haigusjuhte, kus patsiendil on juba väljakujunenud tõsine neerupuudulikkus,» sõnas Rosenberg.

Naised on suurema riskiga

Elanikkonna hulgas esineb kroonilist neeruhaigust ligikaudu 10–14 protsendil. Naistel on neeruhaigusi sagedamini kui meestel. «Kui peamisteks kroonilise neeruhaiguse põhjusteks on diabeet ja kõrgvererõhktõbi, siis mõned neeruhaigused on eriti tüüpilised naistele, näiteks luupusnefriit ja äge või krooniline püelonefriit,» rääkis nefroloog.

Õnneks on arsti sõnul ka mõnedes uuringutes leitud, et naistel süveneb neeruhaigus aeglasemalt ja neeruhaiguse lõppstaadiumi haigete hulgas on naisi vähem.

Arsti sõnul on raseduse ajal väga oluline tähelepanu pöörata kuseteede infektsioonide ja krooniliste neeruhaiguste varajasele avastamisele ja ravile. Naistel, kellel esineb krooniline neeruhaigus, on oht raseduse katkemiseks ja hilisema viljatuse tekkeks. «Need, kel on esinenud kroonilisi kuseteede infektsioone või on perekonnas ilmnenud kroonilist neeruhaigust, võiksid kindlasti kontrollida regulaarselt vererõhku ja neerufunktsiooni,» soovitas Rosenberg.

Neeruarst pani südamele alati oma perearstilt nõu küsida ja teada, kuidas hoida ära ning ravida kuseteede põletikke, aga kindlasti kontrollida ka oma vererõhku. Meedikutele ja patsientidele on olemas ravijuhendid, kust saab vaadata, millal teha uriinianalüüsi ja määrata neerufunktsiooni suurema neeruhaiguse riskiga inimestel.