Kuidas takistada eeldiabeedi kujunemist suhkruhaiguseks?

Prediabeet või eeldiabeet on normaalsest kõrgem veresuhkru tase, mida ei saa veel suhkruhaiguseks nimetada, kuid sellest võib peagi välja kujuneda suhkruhaigus. Kõrgenenud veresuhkru taset on võimalik alandada elustiili korrigeerimisega, vahendab New York Daily News .

Mida varem veresuhkru langetamisega alustad, seda lihtsam see on. Kliiniliselt on tõestatud, et prediabeediga patsiendid, kes muudavad oma elustiili, võivad vähendada riski II tüüpi diabeeti haigestuda 58 protsenti. Elustiilimuutuste hulgas on tervislikum toit, rohkem füüsilist aktiivsust ja stressi vähendamine. Põhiline on nende muutuste kaasamine igapäevaellu, selle asemel et vahel harva ekstreemsele dieedile minna või raske treening teha.