Teadlastel õnnestus Alzheimeri tõbe põhjustav geen eemaldada

Siiani ravimatule Alzheimeri tõvele on pakutud erinevaid ravivõimalusi, kuid uus meetod erineb teistest, sest katseid tehti inimeste, mitte laborihiirtega, vahendab Tech Times .

San Francisco Gladstone´i instituudi teadlased geeni nimega apoE4, mida tuntakse põhilise Alzheimeri riskifaktorina. Ajakirjas Nature Medicine avaldatud uuringus leidsid uurijad, et inimajud, kus on isegi ainult üks geeni apoE4 koopia, tekib kaks korda suurema tõenäosusega Alzheimer. Ajudel, kus on kaks geenikoopiat, suureneb risk 12 korda.