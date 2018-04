Naistearstide selts: väiksemates haiglates on probleeme sünnitusabiga

Naistearstide sõnul on ravikvaliteedi üks näitajaid keisrilõigete osamäär kõikidest sünnitustest. «Võiks eeldada, et väiksemates haiglates toimub peamiselt normaalse sünnituse juhtimine ja on vähem keisrilõike teel sünnitusi, aga paraku see nii ei ole,» kirjutab selts. Üldhaiglates on keisrilõigete osamäär sama ja kohati kõrgem, mis viitab suuremale arstlikke sekkumiste hulgale. Kõrgemad on ka korduvkeisrilõigete osamäärad. Seltsi väitel on valutustamine epiduraalanalgeesiaga üldhaiglates kättesaadav vähestele.