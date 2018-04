Tallinna Kiirabi juht: toome kliinilisest surmast tagasi 300 inimest aastas

Kui kiire on Tallinna kiirabi võrreldes teiste linnadega?

Legend räägib, et maailma kõige kiirem olevat New Yorgis, mis pidavat kolme minutiga kohale jõudma. Olen ise selles linnas käinud ja julgen kahelda, aga see selleks. Meie võrdleme ennast Euroopa linnadega ja Londonis on seatud piiriks kaheksa minutit – telefonikõnest numbrile 112 kuni kiirabi jõudmiseni väravani. Ja seda loetakse Euroopas üheks paremaks. Tallinnas oleme kusagil 80 protsendi juures sellest. Meie kõige kiirema prioriteedi väljakutsetest on natuke alla 80 protsendi täidetud kaheksa minuti sees. Siht on jõuda sellele veelgi lähemale.

Palju inimesi te otseselt surma piirilt ära toote?

Kui inimesel jääb süda seisma, siis kaasinimeste mõistliku abiga suudaksime ära päästa enamiku neist, kes on päästetavad. Ja umbes 300 inimest aastas me ka otseselt ära päästame. Nii et oleme päris kiired – kui arvestada Tallinna liiklust, elamute asukohti, ilma jne. Meil töötab üle linna kaheksa tugikeskust, et olla inimestele hästi lähedal. Ja vaatamata kirutud liikluskultuurile lastakse kiirabiauto läbi, kui see vähegi võimalik on. Tallinna vanalinn on keeruline. Seetõttu peamegi seal rattapatrulle, et jõuda 2-3 minutiga kohale.

Kas inimesed oskavad hoida kaaslast elus kiirabi saabumiseni ja millised on nende esmaabioskused?

Suund on ikka, vähemalt Tallinna näitel, paremuse poole. Aastas langeb umbes 300 inimest kliinilisse surma. Kiirabi suudab neid elustada, kui kaasinimesed on rakendanud esmaseid abivõtteid, näiteks südamemassaaži. Me saame ka häirekeskuse dispetšeri kaudu juhiseid pakkuda, aga see inimene, kes 112 helistab, peab olema valmis neid nõuandeid kuulama ja tegutsema.

Aastate jooksul on esmaabi taktika muidugi muutunud. Olid ajad, kui räägiti suust-suhu hingamisest, aga nüüdseks on maailmas aru saadud, et väga paljud inimesed ei ole eriti võõra patsiendi puhul nõus oma suud tema külge panema. Ja on leitud, et kõige rohkem on ikkagi vaja südamemassaaži ehk rindkeret kindlas rütmis liigutada. See tagab nii primitiivse ventilatsiooni kui ka rõhu rindkeres. Seda me õpetame.

Kas hakkate tallinlasi koolitama, kuidas kaasinimesi elus hoida kiirabi tulekuni?

Meie asutus on jah võtnud sihi, et esmaabivõtete osas tuleb välja koolitada kõikide Tallinna gümnaasiumide noored. Et vähemalt see põlvkond läheks ellu suhtumise või teadmisega, et kui tema lähedasega midagi juhtub, siis minutite jooksul kuni kiirabi saabumiseni oleks esmaabi tagatud. Kui praegu on enne kiirabi saabumist midagi adekvaatset tehtud, siis on ikka tegemist kas äsja sõjaväest tulnud inimesega või spordi- vm instruktoriga. Kui midagi kõrvalt abistamiseks tehakse, on tõenäosus ellu jääda palju suurem.

Kui palju peate tegelema traumadega – et inimesed on rumalusest oma elu ja tervise ohtu pannud?