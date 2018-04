Linaseemnete tervisekasu väheneb, kui jätad tegemata selle lisasammu

Toitumisnõustaja Brierley Horton selgitas, et inimkeha ei suuda linaseemneid tervena täielikult seedida ega neis leiduvat omastada. Selleks, et linaseemnetest kätta saada südamesõbralikud rasvad, tuleb need enne tarbimist näiteks kohviveskis puruks jahvatada või kasvõi lihavasaraga peenemaks peksta. See tähendab, et kui linaseemneid tervena sööd, siis need läbivad keha ja tulevad peaaegu samasugusena välja. Seedimist need sel kujul siiski soodustavad. Jahvatatud linaseemnetest on aga ilma tugevama kestata võimalik imenduda kõigil kasulikel ainetel.