Seitse ohutegurit, mis suurendavad südamehaiguste riski

Tervisele ebasoodne on õunatüüpi rasvumine, kus rasv koguneb kõhule ja vöökohale. Suurbritannia näitel on rasvunud kuus meest kümnest, naistest viis kümnest. Õunatüüpi rasvumine on viimase kahekümne aastaga naistel kahekordistunud, ka kolmandikul meestest on kõhutüüpi rasvumine. Täiskasvanu kehamassiindeks võiks jääda alla 25.

Kuigi võib olla arvamus, et infarkt puudutab rohkem mehi, siis on see sama oluline naistehaigus. Naistel on südame-veresoonkonna haigusi sama palju kui meestel ja naistel on suremus isegi suurem. Nooremates vanuserühmades on ülekaalus mehed. Naised on enamasti 10 aastat vanemad, kui nad oma esimest müokardinfartkti põevad.