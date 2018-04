Graafik: millise maakonna elanikud paistavad silma haiguste ja elupõletamisega?

Depressioon kimbutab 2014. aasta uuringu kohaselt enim täiskasvanud mehi, kes elavad Järvamaal, Põlvamaal, Võrumaal ning Jõgevamaal, naised on aga depressiooniga hädas enim Võrumaal, kus depressiooni on tunnistanud üle 20 protsendi elanikest.

Tuberkuloosi esmajuhte on viimastel aastatel diagnoositud enim Valgamaal (28,7 juhtu 100 000 elaniku kohta), seevastu Hiiumaa on selle haiguse esmajuhtudest täitsa prii. Hiiumaal pole hiljuti diagnoositud ka ühtki HIVi nakkusjuhtu, olukord on väga hea ka Lõuna-Eestis. See-eest suurim HIV nakkusjuhtude arv on Ida-Virumaal (76,2 inimest 100 000 elaniku kohta).