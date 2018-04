Amet võttis luubi alla ravimi, mille vale manustamine on viinud surmani

Metotreksaati kasutatakse nii põletikuliste kui kasvajaliste haiguste ravis, selgitas Eesti ravimiamet. Põletikuliste haiguste (eri artriitide, psoriaasi, põletikulise soolehaiguse) ravis tuleb metotreksaati võtta üks kord nädalas. Kasvajaliste haiguste korral on annus suurem ning ravimit manustatakse sagedamini, kuid tsükliliselt. On esinenud juhtumeid, mil põletikuliste haigustega patsiendid on metotreksaati võtnud või on neile seda ekslikult määratud igapäevaselt. See on viinud tõsiste tagajärgedeni, sealhulgas surmani.