Õige toit võib aidata nägemist säilitada

Haiguse riskitegurid on vanus, suitsetamine, haiguse perekonnas esinemine ja kehv toitumine. «Inimestel, kes söövad rasvarohkeid ja kõrge kolesteroolisisaldusega toite, on suurem risk maakula degeneratsiooni tekkeks kui neil, kes söövad rohelisi köögivilju, puuvilju ning antioksüdantide rohkeid toite,» rääkis USA silmaarst, dr Malav Joshi Kriegeri silmakliinikust.

Südamesõbraliku toitumise soovitused, mille järgi tuleks süüa puu- ja köögivilju ning oomega-3-rasvhapete rohkeid totie, on väga head ka silmade tervise hoidmiseks. Nende nõuannete jälgimine on aga eriti oluline just neile inimestele, kelle perekonnas on esinenud AMD-d, rõhutas a teine USA silmaarst, dr Nancy Kunjukunju.