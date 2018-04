Kolm heategevusfondi löövad tänavuse Pardiralli korraldamisel käed

Kolm heategevusfondi koguvad üritusega annetusi EVLVLi poolt rajatud vähihaigete laste ja nende perede tugikeskuse teenuste pakkumiseks. Tugikeskuse näol on tegu teenuste kogumiga, mida vajavad nii vähihaige laps kui ka tema vanemad ning mida riik paraku ei rahasta. Lisaks toetatakse annetustega fondi «Kingitud Elu» laste vähiravimite soetamisel.

Vähiravifondi ja vähihaigete laste vanemate liidu koostööl on seni rahastatud kuueaastase Taurise ja seitsmeaastase Annabeli neuroblastoomiravi, panustades kahe lapse tervisesse kokku üle veerand miljoni euro. Heategevusfond Minu Unistuste Päev on korraldanud mõlemale lapsele personaalse päeva, pakkudes lastele ja nende lähedastele emotsionaalet tuge. Tänaseks on mõlema lapse ravi edukalt lõppenud.