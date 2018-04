Naaberriikidest ostis alkoholi üle kolmandiku eestimaalastest

Mida muudaks arst?

Psühhiaater Ants Kask tõi välja Eesti kitsakohad, mida saaks tulevikus parandada. «Psühhiaatritena oleme väga mures, et esmane alkoholitarvitamise iga nooreneb,» lausus dr Kask. Ta lisas, et sageli soosivad seda vanemad, keskkond või sotsiaalsete gruppide väärtushinnangud.

Kase hinnangul oleks tervise seisukohalt kasulik tõsta alkoholi tarvitamisega alustamise aega, kuna 18-aastane on siiski väga noor. «Mida kõrgem piir, seda kasulikum,» nentis ta.

Psühhiaatri sõnul tõstavad teatud terviseseisundid sõltuvuse tekkimise riski. Lastel võib selleks olla näiteks tähelepanu- ja aktiivsushäire. Ka võib olla alkoholiga probleeme neil lastel, kelle ema tarbis raseduse ajal alkoholi. «Alkoholiprobleemid ei teki tavaliselt n-ö tühjale kohale, vaid sageli on olemas eelnev vaimne häiritus,» ütles Kask.

Kask tõi välja, et ka soovituslikes piirides alkoholi tarbimine võib mõjutada negatiivselt ajutegevust ning see mõju võib aastate jooksul kumuleeruda. Ta avaldas lootust, et tulevikus vaadatakse need riskipiirid üle.

Tema hinnangul saaks rääkida madalast alkoholitarvitamise riskist, kui aastas tarbitaks 1 liiter absoluutset alkoholi elaniku kohta, mitte 8, mis on praegu eesmärgiks seatud. Tohtri hinnangul on see võimalik, kui inimesed teadvustavad, et nad ei saa alkoholitarbimisest kasu, vaid see teeb neile kahju.

Tema hinnangul peaks alkoholitarbimine jääma sel juhul väga harvadeks juhtudeks. «Turvalist alkoholipiiri pole olemas,» lausus dr Kask, viidates uuringutele, mille järgi suureneb ka vähese alkoholitarbimisega rinnavähi risk.

Praegu on aga alkoholtarvitajad ühiskonnas suures osas leidmata ja ravimata. Levinud on arvamus, et alkoholism pole ravitav ja seetõttu pöördutaksegi ravil tihti liiga hilja. Vaid 10 protsenti probleemiga silmitsi seisjatest pöördub ravile.

Alkoholi tekitatud tervisekahjusid inimene sageli ise ei teadvustagi. Näiteks tekitab alkohol kognitiivseid kahjustusi, millest osa võivad olla pöördumatud või võtab nende taastumine aastaid. Inimest ravi edukuse puhul on oluline tegelda ka kaasuvate häirete, näiteks ärevuse ja depressiooniga. Küll aga on psühhiaatri sõnul tihti keeruline öelda, kumb probleem tekkis enne.

Dr Kask suhtub alkoholiaktsiisi tõstmisesse positiivselt.