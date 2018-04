Uuring: igapäevane dušš teeb su haigustele vastuvõtlikumaks

Liiga sage pesemine võib vähendada naha vedelikutaset, mistõttu muutub nahk kuivaks ja hakkab ketendama. See saatuslik viga aga võimaldab bakteritel organismi kergemini siseneda, hoiatab Columbia Ülikooli teadlane Elaine Larson. Tema sõnul pesevad inimesed end tihti just selles usus, et haigestumise riski vähendada, ent sage pesemine teeb kehaga siiski muudki kui pelgalt eemaldab kehalõhnad, vahendab Daily Mail.

Liiga sage veemõnude nautimine peseb kehalt maha ka loomuliku rasu, mis omakorda võib häirida kehapinnal toimetavate heade, immuunsüsteemi toetavate bakterite osakaalu, lisas George Washingtoni Ülikooli dermatoloogiaprofessor Brandon Mitchell.

«Keha on tegelikult väga hästi toimiv õlitatud süsteem. Ma arvan, et paljud inimesed pesevad end liiga sageli,» sõnas Mitchell ning lisas, et paarist korrast nädalas enamikule täiesti piisab. Ta soovitab igapäevastel duši all käijatel jätkata selle harjumusega ainult siis, kui nende nahk tundub terve ja elastne. Kuiv nahk võib juba olla ohumärk. Niisamuti pole tema sõnul tingimata vaja kogu keha seebitada, vaid kasutada seda ainult kehaosadel, mis kergemini haisema kipuvad (kaenlaalused, jalad, suguelundid).